"Розумне використання українцями нових технологій": у НАТО похвалили ЗСУ

Українські військові дуже вдало використовують новітні технології, що дає їм перевагу над російськими окупантами на полі бою.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, - пише Укрінформ.

“Однією з причин успішного витіснення Збройними силами України російських загарбників є розумне використання українцями нових технологій”, - зауважив Бауер.

Він підкреслив критично важливу роль технологічних компаній в українських воєнних успіхах.

“Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft чи Starlink, то на думку спадали лептопи та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні”, - додав адмірал.

Він переконаний, що стратегічна важливість технологій зростає й змінить баланс у підтриманні миру в майбутньому.

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Допомога союзників Україні

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передала Україні модифіковану версію ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням.

А Литва передає Україні боєприпаси та зимову форму.

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