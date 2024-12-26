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Розумним виявився один: ЗСУ показали ефектну ліквідацію російських солдатів у ближньому бою (відео)

Розумним виявився один: ЗСУ показали ефектну ліквідацію російських солдатів у ближньому бою (відео)

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог зазнав серйозних втрат.

Бійці ЗСУ показали феєричне знищення російської штурмової групи у ближньому бою на Торецькому напрямку. Ворог намагався скористатись туманною погодою, щоб штурмувати українські позиції, однак росіяни потрапили під шквальний вогонь воїнів 2-го механізованого батальйону 28-го ОМБр.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Відео 18+ Українські піхотинці показали ефектну ліквідацію російських солдатів у ближньому бою

Відео 18+ Українські піхотинці показали ефектну ліквідацію російських солдатів у ближньому бою

"Основну частину групи було укладено на місці. У полон вирішив здатися лише один - найманець із Єгипту, якому довелося все пояснювати мовою жестів", - зауважив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні втрати російських військ становлять 780 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1540 військових. 

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