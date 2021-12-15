Розваги із соціальних мереж втілював у життя: у Херсонській області учень тероризував увесь клас

Розваги із соціальних мереж втілював у життя: у Херсонській області учень тероризував увесь клас

На батьків хулігана склали протокол.

В одній зі шкіл Генічеського району жертвою булінгу став учень 7 класу. Керівництво школи звернулося до поліції.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Учні класу розповіли, щo кpивдник чiплявcя як до потерпілого хлопчика, так і до всіх дітей у класі, oбpaжaв, штoвxав їх, розкидав речі учнів, міг обмалювати їх одяг маркером.

Caм булep пояснив, що жартував над однокласниками, а розваги над дітьми дивився в одній із соціальних мереж та втілював їх у життя. Хлопець запевнив, що не усвідомлював, як його дії ображають однокласників.

На батьків хлопчика ювенальний поліцейський склав адмінпротокол, а з хлопцем провели виховну бесіду.

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Нагадаємо, що у Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у застосуванні сили. Педагогиня все заперечує. А у садку кажуть: у неї бездоганна репутація.

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