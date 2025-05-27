«Клуб 1%»

Реклама

Найкмітливіші матимуть змогу виграти 100 тисяч гривень на реалізацію мрії.

«Клуб 1%» – світовий феномен, що вже підкорив українських глядачів, цієї осені повертається з новим сезоном. Телеканал 1+1 Україна відкриває кастинг для всіх, хто хоче перевірити свою кмітливість та нестандартне мислення в одному з наймасштабніших інтелектуальних проєктів на українському телебаченні. Незмінний ведучий проєкту – Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко.

В першому сезоні кмітливі українці виграли у «Клубі 1%» 799 тисяч гривень! Переможцями стали люди найрізноманітніших професій та віку: криміналістка з нестандартним мисленням; молодий викладач математики, фітнес-тренер, Тік-ток репетитор з англійської, який мріє про співочу кар’єру; гейм-дизайнерка; автор квест-ігор, кандидат технічних наук, доцент кафедри ІТ; міжнародний майстер з шахів, викладач фізики та математики; проєктна менеджерка, амбітний організатор квізів тощо. Вони різні, але всіх їх об’єднує одне – любов до інтелектуальних викликів. Вони довели, що мислять більш нестандартно, ніж 99% населення, та виграли гроші на мрію.

Реклама

Місія проєкту – дати можливість глядачам підтвердити власну унікальність, відкрити нові спроможності власного розуму, про які раніше могли не здогадуватись. «Клуб 1%» — це місце, де кожен може довести собі і країні, що його розум працює нестандартно, яскраво й ефективно.

Проєкт створено за популярним британським форматом BBC Studios - THE 1% CLUB. В першому сезоні української версії, яка стартувала восени 2024 року, взяли участь понад 1200 учасників з усієї України, а глядачі могли брати участь у грі завдяки інтерактивним форматам під час перегляду.

За правилами проєкту, у кожному випуску 100 учасників змагаються у вирішенні задач різної складності. Вони проходять задачі на логіку, просторове мислення, реакцію та кмітливість. Переможець – той, хто дійде до фіналу та правильно відповість на запитання, яке під силу лише 1% людей. Саме він отримує грошову винагороду.

Взяти участь у кастингу можуть всі повнолітні українці, освіта чи професія не мають значення, адже учасники перебувають у рівних умовах. Заповнити анкету на участь у кастингу можна просто зараз за посиланням.

Реклама

Кастинг триває! Не зволікай — доведи, що ти кмітливіший за 99% інших.

Генеральна продюсерка телеканалу “1+1 Україна” – Ольга Захарова, керівниця напряму закупівлі, адаптації та розробки форматів – Ольга Кіщенко. Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events на чолі з креативним продюсером Володимиром Завадюком.

Дякуємо нашим партнерам - ТМ Моршинська та Борщагівському ХФЗ за підтримку першого сезону “Клубу 1%”.