Розваги на квадроциклі закінчилися трагедією: загинула 17-річна дівчина

На місці аварії

У лісовому масиві поблизу села Давидів Львівського району сталася смертельна ДТП — загинула 17-річна дівчина.

Про випадок повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка квадроцикла, 17-річна мешканка Львівського району, не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя ґрунтової дороги, де транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих травм неповнолітня водійка квадроцикла загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відділу почали розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

