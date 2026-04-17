Укрaїнa
912
1 хв

Розваги на квадроциклі закінчилися трагедією: загинула 17-річна дівчина

Дівчина, за даними поліції, не впоралася з керуванням.

Анастасія Павленко
На місці аварії

У лісовому масиві поблизу села Давидів Львівського району сталася смертельна ДТП — загинула 17-річна дівчина.

Про випадок повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка квадроцикла, 17-річна мешканка Львівського району, не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя ґрунтової дороги, де транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих травм неповнолітня водійка квадроцикла загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відділу почали розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, в Ірпені водій легковика збив 13-річну дівчинку. Наразі лікарі борються за її життя. Попередньо встановлено, що водій був тверезим. Його затримали у процесуальному порядку, передбаченому законодавством.

Наступна публікація

