Розважалися на Алеї Слави загиблим героям: проти нетверезих підлітків на Одещині порушили справу

У селищі Іванівка Одеської області підлітки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розважалися на Алеї Слави загиблим героям. Правоохоронці порушили справу, адмінматеріали вже передали до суду.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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В поліції зауважують, що виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам'ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природних потреб, танцювали й розважалися. Під час перевірки поліцейські встановили точний час знімання і трьох його неповнолітніх учасників – двох дівчат і хлопця. Поліцейські їх опитали, а також провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.

"Відносно двох дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду для розгляду по суті та вирішення питання щодо накладення адміністративного стягнення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється факт можливого порушення працівниками одного з торговельних закладів селища правил торгівлі алкогольними напоями в частині їх продажу особам, які не досягли 18-річного віку.

Раніше у Вінниці група підлітків прийшла на кладовище та влаштувала “фотосесію” на пам’ятниках.

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