Розважився на перерві: в Одеській області учень замінував школу

До відповідальності притягнуть батьків жартівника.

В Одеській області 17-річний учень одинадцятого класу однієї зі шкіл зателефонував до відділу поліції та повідомив про замінування навчального закладу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

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Хлопця викрили та провели з ним бесіду. Він пояснив, що "хотів розважитися на перерві та перевірити, як відреагують спецслужби".

"Я скоїв не дуже гарний вчинок, коли зателефонував до поліції з хибним повідомленням. Я навіть не сказав назву навчального закладу і відразу кинув слухавку. Вважав, що поліція не стане перевіряти таке повідомлення, але помилився. Не повторюйте моїх дій. Я не думав, що роблю, і мені соромно", − сказав підліток.

За вчинком учня слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він телефонував, вилучили.

У пресслужбі Нацполіції додали, якщо дитина ще не досягла віку кримінальної відповідальності за цей вид злочину, до відповідальності будуть притягнуті її батьки.

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