"Розвела" 12 залицяльників: на Полтавщині дівчина набрала кредитів на кавалерів з кафе

У поліції відкрили провадження через крадіжки.
У Полтавській області затримали 20-річну дівчину, яка після знайомства обкрадала своїх залицяльників.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
За даними слідства, 20-річна жителька Херсонської області причетна до 12 крадіжок у жителів Кременчука та Горішніх Плавнів Полтавської області. Вона знайомилась із чоловіками у кафе та обкрадала залицяльників. Також на кількох потерпілих дівчина навіть оформила кредити.
У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Триває слідство. Поліція встановлює, чи не причтена підозрювана до схожих злочинів.
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