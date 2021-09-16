Розвели багаття під час привалу: у Карпатах внаслідок вибуху загинули двоє туристів, ще четверо поранені

Розвели багаття під час привалу: у Карпатах внаслідок вибуху загинули двоє туристів, ще четверо поранені

Мандрівники - місцеві, з Коломийського району.

Вибух у Карпатах - дві людини загинули і четверо поранених. Трагедія сталася пізно ввечері 15 вересня.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня.

Зазначається, що група туристів під час привалу на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття, а згодом пролунав потужний вибух. На місці загинули двоє чоловіків - віком 29 і 36 років. Потерпілих рятувальники цілу ніч звозили з полонини до швидких. Тяжкотравмованих несли на руках.

Загалом у туристичній групі було 12 людей, серед них і двоє маленьких дітей. Туристи запевняють, що саме вибухнуло, й гадки не мають. Адже біля розпаленого багаття спокійно сиділи кілька годин, а потім назбирали у лісі хмизу і підкидали його у вогонь.

Новини України: на Прикарпатті пролунав потужний вибух - двоє людей загинули і четверо поранені

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