Розвели вогнище й готували їжу на балконі: в Умані рятувальники "прикрили" польову кухню паломників з Ізраїлю

Рятувальники з вогнегасника припинили роботу "балконної" кухні іноземних гостей.

В Умані рятувальники загасили вогнище, яке розвели паломники на балконі для приготування їжі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 7 вересня в Умані. Під час патрулювання піший дозор рятувальників ГУ ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкона будинку на вулиці Софії Перовської , 6.

"Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, що в Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями коронавірусом своїх громадян в Умані. В МОЗ побоюється, що коли ті повернулися з молитов в Рош ха-Шана в Україні і відправляться в Йом-Кіпур в синагоги Ізраїлю, то у них станеться сплеск коронавірусу.

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