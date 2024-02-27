Розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації другого російського літака А-50

Це уже другий А-50, знищений за два місяці.

В окупаційних військ РФ після ліквідації другого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У залишилося лише сім таких бортів.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Як зазначають британські аналітики, 3 лютого 2024 року російський літак А-50У було знищено під час польоту на південь від Азовського моря над російською територією в Краснодарському краї.

"Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його", - мовиться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що РФ розпочала польоти А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року.

Це уже другий А-50, знищений за два місяці.

"Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських планів дій в галузі авіації", - йдеться в повідомленні.

Водночас у розвідці наголошують, що російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки залишилися сім бойових літаків.

Попри це, втрата літаків призведе до подальшої напруги й бойової втоми сил, що залишилися, якщо вони хочуть підтримувати постійні операції.

"Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість використання інших місць проведення операцій, але Україна демонструє здатність швидко адаптуватися та продовжує становити загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули.

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