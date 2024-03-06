Розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації російського корабля "Сергея Котова"

"Сергій Котов" з'явився у Чорноморського флоті РФ лише у липні 2022 року.

Українські сили продовжують зменшувати кількість кораблів Чорноморського флот РФ. Зокрема, 5 березня, під воду пішов російський патрульний корабель "Сергей Котов" неподалік Керченської протоки у східній частині Чорного моря. У результаті - 7 загиблих, ще 27 поранених.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Як повідомили у ГУР, для атаки на корабель використовувалися морські безпілотні надводні транспортні засоби Magura V5.

"Дрони того ж типу використовувалися при атаці на російський десантний корабель року "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

"Сергій Котов" з'явився у Чорноморського флоті РФ лише у липні 2022 року. Раніше він вже зазнавав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року.

"Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів. Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі було уражено ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.

Читайте також: