Розвідка Британії озвучила, скільки українських дітей незаконно вивезла РФ з окупованих територій

Країна-агресорка продовжує незаконно вивозити вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Щодня ця кількість лише зростає.

Про інформує Міноборони Британії у соцмережі Х.

Як зазначає британська розвідка, щонайменше 11 000 українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії за тисячі миль від дому.



"Порушується їх просте право на життя та свободу", - йдеться у повідомленні.

РФ вивозить українських дітей: що відомо

Раніше в Офісі Генпрокурора підрахували, що Україна перевіряє інформацію про примусове вивезення росіянами з окупованих територій 19 549 дітей. Вони мешкали в Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України".

Центр національного спротиву оприлюднив мапу таборів, куди російські війська розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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