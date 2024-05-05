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Розвідка Британії пояснила, для чого РФ готує призов на окупованій частині Запорізької області

Розвідка Британії пояснила, для чого РФ готує призов на окупованій частині Запорізької області

Російські окупанти / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Це буде перший призов на тимчасово окупованій території з моменту її окупації.

Росіяни готуються провести військовий призов на окупованій нею частині Запорізької області.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

У зведенні зазначили, що ставленик Кремля на окупованій частині Запорізької області підписав "указ", в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.

Британські аналітики наголосили, що це буде перший призов на тимчасово окупованій території з моменту її окупації.

Таким чином РФ розглядає цей призов як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

Однак вплив він нього буде обмеженим, оскільки значна частина населення Запорізької області виїхала. 

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", – додали у розвідці.

Нагадаємо, у ГУР зробили гучну заяву щодо нових загарбницьких планів Росії. За словами заступника Буданова Вадима Скібіцького, найближчим часом під загрозою можуть опинитися дві області України.

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