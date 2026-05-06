- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Розвідка дізналася про нахабні плани росіян на окупованих територіях
Росія готує викрадення зерна та корисних копалин із окупованої території України.
Керівник Головного управління розвідки Міноброни Олег Іващенко доповів президенту Володимиру Зеленському про плани використання росіянами тимчасово окупованої території України.
Про це український президент повідомив в офіційному Telegram-каналі.
За даними розвідки, на південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу.
«Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту», — зазначив Зеленський.
Окрім того, йдеться у повідомленні, окупанти планують подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна.
«Готуємося протидіяти», — запевнив президент.
Нагадаємо, минулого року Держдума РФ підтримала законопроєкт, який фактично дозволяє конфіскацію житла українців, які виїхали з окупованих російською армією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.