Розвідка дізналася, куди російські окупанти везуть викрадене в Україні зерно

Розвідка дізналася, куди російські окупанти везуть викрадене в Україні зерно

Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій України зерно та овочі до РФ та анексованого Криму.

Відомо, що частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу - це Сирія. Втім, вже відти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що в Пологах Запорізької області у сховищах є зерно та насіння соняшника. Їх готують до транспортування до Російської Федерації. З тимчасово захопленого Енергодара у бік Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF із зерном. Кінцевий пункт призначення колони - Крим.

У селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам держави-терористки вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

Крім того, 1500 тонн зернових вивезено зерновозами "Кримзернотранс" з Малої Лепетихи Херсонської області на теритіяю Кримського півострова.

У розвідці повідомляють, існує інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів: буряк, картопля, капуста.

Як повідомлялося, російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його.

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