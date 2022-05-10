Розвідка дізналася, куди російські окупанти везуть викрадене в Україні зерно

Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій України зерно та овочі до РФ та анексованого Криму.
Відомо, що частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу - це Сирія. Втім, вже відти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Зазначається, що в Пологах Запорізької області у сховищах є зерно та насіння соняшника. Їх готують до транспортування до Російської Федерації. З тимчасово захопленого Енергодара у бік Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF із зерном. Кінцевий пункт призначення колони - Крим.
У селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам держави-терористки вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.
Крім того, 1500 тонн зернових вивезено зерновозами "Кримзернотранс" з Малої Лепетихи Херсонської області на теритіяю Кримського півострова.
У розвідці повідомляють, існує інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів: буряк, картопля, капуста.
Як повідомлялося, російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його.
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