Розвідка фіксує формування в РФ підрозділів із полонених українців: деталі

Армія РФ. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Українська розвідка підтверджує створення ворогом батальйонів з українських військовополонених.

Про це заявив керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ Андрій Пастернак, передає «Укрінформ».

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«Нам відомо про такі батальйони. Зі своїми колегами з управління зовнішньої розвідки, воєнної розвідки ми це відслідковуємо, фіксуємо. Такі факти є», — сказав Пастернак.

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Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що РФ поповнює свої війська українськими полоненими.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець відповів на звинувачення Москви, чи дійсно Україна відмовляється забрати деяких полонених.

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