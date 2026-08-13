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Розвідка фіксує формування в РФ підрозділів із полонених українців: деталі
Російські окупанти формують підрозділи з українських військовополонених для залучення їх до війни. Цю інформацію офіційно підтвердили в СБУ.
Українська розвідка підтверджує створення ворогом батальйонів з українських військовополонених.
Про це заявив керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ Андрій Пастернак, передає «Укрінформ».
«Нам відомо про такі батальйони. Зі своїми колегами з управління зовнішньої розвідки, воєнної розвідки ми це відслідковуємо, фіксуємо. Такі факти є», — сказав Пастернак.
Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що РФ поповнює свої війська українськими полоненими.
Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець відповів на звинувачення Москви, чи дійсно Україна відмовляється забрати деяких полонених.