Розвідка фіксує підготовку: українців попередили про ймовірний масований обстріл найближчими днями

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © АрміяInform

Збройні сили України та військова розвідка фіксують активну передислокацію і спорядження російської тактичної та стратегічної авіації на аеродромах базування, що свідчить про підготовку Росії до можливого масованого удару по території України в найближчі кілька діб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія готується до нової атаки — які ознаки

За словами Ігната, численні повідомлення в інформаційному просторі про загрозу обстрілу з’являються недарма. Вони базуються на достовірних даних як української розвідки, так і міжнародних партнерів.

Військові уважно відстежують рух ворожих літаків на відомих аеродромах, звідки традиційно злітають стратегічні бомбардувальники та запускаються дрони. Останнім часом ворог періодично передислоковує свої авіаборти на дальні рубежі, щоб убезпечити їх від потенційних українських атак.

«Противник заздалегідь зазвичай споряджає борти перед ударом, і така активність спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація», — наголосив речник Повітряних сил.

Коли можливий масований удар РФ

Точний час і дату ворожого удару спрогнозувати неможливо — атака може статися будь-якої миті протягом найближчих діб. Юрій Ігнат запевнив: якщо військові знатимуть точний час початку обстрілу, офіційні джерела обов’язково про це повідомлять.

Водночас він закликав українців бути постійно готовими до можливих загроз і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше. Тому про це треба пам’ятати всім і дотримуватися тих елементарних вимог безпеки, про які ми постійно говоримо», — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, Росія почала атаки житлових будинків новими «некерованими» дронами. Через технічну недосконалість і втрату зв’язку на низьких висотах окупанти свідомо спрямовують швидкісні дрони на житлові багатоповерхівки.

