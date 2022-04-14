Розвідка оприлюднила дані російських генералів, які керували вбивствами українців в Маріуполі і на Київщині

Розвідка оприлюднила дані російських генералів, які керували вбивствами українців в Маріуполі і на Київщині

Підлеглі солдати цих командирів чинили звірства проти мирних людей.

Українська розвідка оприлюднила дані та фото російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, які свідомо виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Дані двох російських генералів Головне упраління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило сьогодні, 14 квітня.

Один з них - Солодчук Валерій Миколайович, штатна посада - командувач 36 армією Східного ВО ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.

Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дані на Солодчука Валерія Миколайовича, а саме — біографія, паспорт, ІПН, адреси реєстрації можна переглянути тут.

Другий російський військовий злочинець - Дворніков Олександр Володимирович. З 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р., до цього часу командував угрупуванням військ “Південь”.

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дані на Дворнікова Олександра Володимировича, а саме — біографія, особисті дані (паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації), інформація та фото членів сім'ї можна переглянути тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу", - зазначили в українській розвідці.

Читайте також: