Розвідка оприлюднила імена російських військових ракетно-зенітного полку, які вбивають українців

Українські розвідники здобули дані російських злочинців з Новосибірська.

Українська розвідка оприлюднила список російських військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) м. Новосибірськ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

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"Своїм виконанням злочинних наказів і, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок — тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю. Кожен українець повинен знати їхні імена", - повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Переглянути список імен імена військових ракетно-зенітного полку, які вбивають українців, можна тут.

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