Розвідка оприлюднила імена російських військових, які вчиняли злочини в Київській області

Розвідка оприлюднила імена російських військових, які вчиняли злочини в Київській області

Місце дислокації військових - Нижній Новгород РФ.

Українська розвідка оприлюднила список російських військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634 м. Нижній Новгород), що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Список імен та прізвищ російських військових злочинців можна переглянути тут.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають до України.

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