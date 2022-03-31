Розвідка оприлюднила прізвища та фото понад 100 білоруських десантників-штурмовиків

Бригада цих білоруських військовослужбовців дислокується в Бресті.

Українська розвідка отримала персональні дані 106 військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил Республіки Білорусь.

"Кожний українець та білорус повинен знати їхні імена. Пам'ятайте, за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - поіфнормували в ГУР.

У списку є імена та прізвища військоих, їхні фото, військове звання, посада, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації/проживання, контактний телефон, марка та номери їхніх авто.

Раніше військова розвідка України звернулася до військовослужбовців збройних сил Білорусі із закликом відмовитися від участі в агресії Росії проти держави, адже Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу. В іншому разі розвідка опублікує персональні дані білоруських військових та їхніх родичів.

Нагадаємо, як повідомили 30 березня в Пентагоні, близько 20% російських сил, які рухалися в напрямку Києва, змінили маршрут та вирушили до Білорусі.

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