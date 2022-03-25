Розвідка оприлюднила список імен окупантів з Чечні, які скоюють злочини в Україні

Розвідка оприлюднила список імен окупантів з Чечні, які скоюють злочини в Україні

Військові злочинці – військовослужбовці 50 самохідного артилерійського полку, які вчиняють військові злочини проти народу України.

Українська розвідка здобула список військовослужбовців 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії (в/ч 53185), місцем дислокації яких є місто Шалі в Чечні. Ці війська скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також читайте Скоюють воєнні злочини: розвідка оприлюднила імена російських військових артилерійського полку

Про це повідомило сьогодні, 25 березня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

фото / Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Перелік імен військових злочинців можна переглянути тут.

Читайте також: