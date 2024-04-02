Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідка повідомила, скільки ще масованих ударів здатна здійснити РФ навесні

Розвідка повідомила, скільки ще масованих ударів здатна здійснити РФ навесні

Ракетний обстріл. Колаж ТСН.ua

За оцінкою ГУР, в окупантів залишилося близько 950 високоточних ракет.

Агресорка Росія планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Оскільки у ворога запаси ракет виснажуються, тому агресору знову знадобиться пауза для накопичення озброєння. 

Про це представник українського Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - розповів він.

За словами Скібіцького, окупанти розпочинають серію ударів, коли мають у запасі понад 900 ракет. Коли ж запаси зменшуються до цієї цифри, то завдання масованих ударів стає на паузу. Зараз, росіяни вже наближаються до ліміту - 900 ракет.

"Росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих). Далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть тривати", - пояснив представник ГУР.

Скібіцький наголошує, що РФ накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр", якими ворог не атакував від вересня. Наразі окупанти мають у запасі не менше 260 одиниць. Що більше - у квітні вони планують виробити 30 таких ракет.

У розвідці вважають, що найближчим часом Росія відновить більш активне використання "Калібрів", адже у них зменшуються запаси ракет Х-101

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси". Якщо ж говорити про звичайні "Онікси", то, за нашими даними, їхні запаси у росіян становлять 440 одиниць. Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", - наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив "затишшя" між масованими і потужними ударами росіян. З йогго слів, у перерві РФ займається плануваннями ударів, а також накопиченням засобів ураження. Росіяни не можуть проводити постійно масовані удари.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Наступна публікація