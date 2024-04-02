Розвідка повідомила, скільки ще масованих ударів здатна здійснити РФ навесні

Агресорка Росія планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Оскільки у ворога запаси ракет виснажуються, тому агресору знову знадобиться пауза для накопичення озброєння.

Про це представник українського Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - розповів він.

За словами Скібіцького, окупанти розпочинають серію ударів, коли мають у запасі понад 900 ракет. Коли ж запаси зменшуються до цієї цифри, то завдання масованих ударів стає на паузу. Зараз, росіяни вже наближаються до ліміту - 900 ракет.

"Росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих). Далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть тривати", - пояснив представник ГУР.

Скібіцький наголошує, що РФ накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр", якими ворог не атакував від вересня. Наразі окупанти мають у запасі не менше 260 одиниць. Що більше - у квітні вони планують виробити 30 таких ракет.

У розвідці вважають, що найближчим часом Росія відновить більш активне використання "Калібрів", адже у них зменшуються запаси ракет Х-101

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси". Якщо ж говорити про звичайні "Онікси", то, за нашими даними, їхні запаси у росіян становлять 440 одиниць. Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", - наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив "затишшя" між масованими і потужними ударами росіян. З йогго слів, у перерві РФ займається плануваннями ударів, а також накопиченням засобів ураження. Росіяни не можуть проводити постійно масовані удари.

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