Розвідка про атмосферу в Кремлі після рішення Гаазького суду: Путіну вже шукають наступника

В українські розвідці розповіли про настрої у Кремлі через рішення Гаазького суду видати ордер на арешт Путіна.

Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Путіна, настрої в Кремлі стали більш похмурими. Тепер там вже шукають наступника російському диктатору, але сам Путін в цьому участі вже не бере.

Про це 18 березня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали саме Гаагу, тому що сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним "дзвінком". Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС - це навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", - сказав Юсов.

За його слвоами, коло прихильників Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни.

"Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін", - розповів Юсов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент РФ Володимир Путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт і ізолював власну країну від світу.

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