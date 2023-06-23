Розвідка прогнозує нові удари росіян по енергетиці восени: подробиці

Вже восени окупаційна армія РФ може знову активізувати удари по об'єктах енергетики. Українська розвідка не виключає такої можливості.

Про це в інтерв'ю "РБК.Україна" розповів заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Виробництво (ракет, - ред.) є. В першу таку кампанію вони не досягли свого результату, тому що наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму. Але ми готуємося до цього. Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО", - наголосив він.

За словами Скібіцького, наразі одне з ключових і пріоритетних питань - це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО. Адже територія України велика. Для того, аби прикрити не лише стратегічні об'єкти, а й цивільні міста і села необхідно більше комплексів протиповітряної оборони.

"Потрібно вдосконалювати наші знання і уміння для використання іноземних комплексів протиповітряної оборони. Вони доволі ефективні, набагато ефективніші по своєму застосування і по своєму потенціалу, ніж ракети російського виробництва. Про це свідчить відсоток, скільки ми збиваємо. Навіть наші іноземні партнери дивуються, наскільки професійно працюють наші військові", - наголосив заступник очільника ГУР.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також прогнозує, що слід готуватися до чергових масованих ударів РФ восени та взимку. Він наголошує, громадянам України потрібно розуміти, що "велика війна все ще триває". Однак умови наразі відрізняються від початку конфлікту.

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