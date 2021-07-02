Розвідка: РФ вивела в море весь склад Чорноморського флоту, щоб стежити за “Сі Бриз - 2021”

Розвідка: РФ вивела в море весь склад Чорноморського флоту, щоб стежити за “Сі Бриз - 2021”

Країна-агресор боїться втратити своє домінування, вважає Скібіцький.

Росія для спостереження за міжнародними навчаннями “Сі Бриз – 2021” вивела в Чорне море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту, намагаючись продемонструвати готовність застосувати силу.

Заява представника ГУР МО Вадима Скібіцького опублікована на сторінці у Фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, ці дії викликані страхом країни-агресора втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря.

Коментуючи інформацію про активізацію дій Чорноморського флоту РФ, представник воєнної розвідки України зауважив, що сьогодні колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати й нові країни – члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу.

"Воєнна розвідка України відзначає, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", - сказав Скібіцький.

Проте, як зазначив Скібіцкий, намагання Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу неспівмірне з потенціалом тих країн, які беруть участь у міжнародних навчаннях.

Нагадаємо, в Україні тривають міжнародні навчання "Сі Бриз-2021", які цього року стали наймасштабнішими за кількістю країн-учасниць. Військові тренуються одночасно на морі, на суші та у повітрі.

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