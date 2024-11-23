Розвідка США розсекретила інформацію про отруєння Ющенка

Опублікований документ містить перелік політичних убивств, скоєних російськими спецслужбами від початку 2000 року, коли до влади в РФ прийшов Володимир Путін.

Колишній президент України Віктор Ющенко, якого було отруєно діоксином під час виборчої кампанії 2004 року, став жертвою політики Кремля, спрямованої на ліквідацію політичних лідерів, які вважаються загрозою режиму Володимира Путіна.

Про це йдеться в розсекреченому звіті дирекції Національної розвідки США, який було надано виданню Bloomberg.

Цей документ містить перелік політичних убивств, скоєних російськими спецслужбами від початку 2000 року, коли до влади в РФ прийшов Володимир Путін.

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Серед осіб, щодо яких велася така вбивча політика, американська розвідка називає політичних та опозиційних лідерів в колишніх радянських республіках, які вважалися загрозою.

“Ключовим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, якого було майже смертельно отруєно у 2004 році. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка вводила хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, виступаючи за інтеграцію України із Заходом”, - йдеться у розсекреченому звіті.

За оцінкою дирекції Національної розвідки США, “Росія має можливість вбивати людей за допомогою хімічних і біологічних агентів, використовуючи багаторічні зусилля ще з радянських часів”.

При цьому у звіті висловлено думку, що російський уряд продовжить використовувати свої розвідувальні служби та інші лояльні організації для вбивства осіб за кордоном, яких він вважає загрозами основним інтересам національної безпеки або безпеці режиму президента Володимира Путіна.

“Рівень нашої впевненості в цьому судженні є високим на основі офіційних російських заяв і висновків іноземних урядів у країнах, де сталися вбивства”, - наголосили в документі.

Нагадаємо, у цьому ж звіті описано найвідоміші випадки того, як влада Росії використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму.

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