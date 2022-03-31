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Розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої під Києвом найближчими днями

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Розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої під Києвом найближчими днями

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва.

Розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні.

Про це повідомляється у твітері відомства.

Зазначається, що російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів.

"Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідмленні

Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються.

Тяжкі бої тривають в Маріуполі — ключовій меті російських військ — проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.

Нагадаємо, що керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо найближчим часом відправлять у відставку через те, що він прорахувався у прогнозах щодо війни в Україні.

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