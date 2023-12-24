Розвідник розповів, чого не вистачає українській армії для перемоги над Росією

Зараз в українському війську спостерігається сильне виснаження серед особового складу.

Про це розповів розвідник з 1-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади "Оладушек" в інтерв'ю на TouTube-каналі журналіста Юрія Бутусова.

"(Виснаження) помітно дуже сильно. Тому що якість людського ресурсу, який зараз приходить, дуже сильно впала. Багато зараз мобілізують людей с хворобами... Штурмовик, який вже 1,5 або 2 роки воює, він отримував вже декілька поранень – він вже не може виконувати так свої обов’язки, як виконував раніше", - каже розвідник.

На його думку, Україні потрібна молодь на фронті, адже саме молодий дух та висока мотивація були запорукою успіху ЗСУ на початку війни.

"Нам потрібна молодь. Я все розумію, для збереження генофонду, для цього всього потрібно, щоб молодь розвивалась, старі йшли на війну... Але так ми точно не переможемо. Тому що наша найбільша перевага, яка була на початку війни, — це оцей молодий дух, мотивація. Зараз вже закінчуються ці молоді хлопці, які були на початку, і нас починають закидати людьми, яких знайшли. Ті, хто пішли, погодилися — не всі вони завжди вмотивовані, треба ще працювати з ними як на тренуваннях, просто на тактиці, так і психологічно заряджати їх, що ми тут ідемо за святу ідею і так треба", - розповів військовий.

На думку "Оладушка", щоб перемогти, українські захисники мають сприймати життя "як авантюру" і йти назустріч небезпеці, а не тікати від неї. І саме такі меседжі він намагається доносити до новоприбулих військовослужбовців.

"Всі розуміють, що можемо загинути, але і цінувати життя так сильно не треба. Життя треба сприймати як авантюру і бути в ній авантюристом. Той, хто ховається від смерті, тікає від неї – він іде прямо до неї в руки. Ті, хто ідуть прямо до неї, люблять з нею жартувати – ті будуть жити вічно", - сказав розвідник.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію з опрацюванням зауважень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у разі ухвалення рішення про виклики до Територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном. Нині Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

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