Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідники ГУР звільнили з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1279
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розвідники ГУР звільнили з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей: подробиці

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Жінки та діти мешкали у жахливих умовах.

Співробітники української військової розвідки звільнили з сирійського полону двох українок та шістьох дітей. 

Про це повідомляє ГУР МО. 

Українські розвідники провели спецоперацію зі звільнення з полону в Сирії громадян України. Врятувати вдалось жінок та дітей, які мешкали у цій країні в жахливих умовах. 

"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.  Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у 2021 році спецлітаком з Сирії привезли українку із сімома дітьми, яка кілька років пробула у сирійському таборі, де живуть зокрема родини терористів ІДІЛ. Кримська татарка разом із чоловіком 6 років тому поїхали до Туреччини на заробітки, згодом опинилися у Сирії. Чоловіка вбили, жінка і діти потрапила в табір.

Раніше ТСН показувала, як в закритому сирійському таборі живуть родини терористів ІДІЛ. Серед них і десятки українок з дітьми. Кожна потрапила туди за різних обставин, але чи не усі бажали повернутися із неволі додому, до України. За рік дипломати і спецслужби звільнили перших двох жінок із дітьми.

Читайте також:

Україна, Сирія та ядерна зброя. Про що говоритимуть Трамп та Путін під час зустрічі

Україна, Сирія та ядерна зброя. Про що говоритимуть Трамп та Путін під час зустрічі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1279
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація