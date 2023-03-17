Розвідники ГУР звільнили з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей: подробиці

Співробітники української військової розвідки звільнили з сирійського полону двох українок та шістьох дітей.

Про це повідомляє ГУР МО.

Українські розвідники провели спецоперацію зі звільнення з полону в Сирії громадян України. Врятувати вдалось жінок та дітей, які мешкали у цій країні в жахливих умовах.

"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон. Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році спецлітаком з Сирії привезли українку із сімома дітьми, яка кілька років пробула у сирійському таборі, де живуть зокрема родини терористів ІДІЛ. Кримська татарка разом із чоловіком 6 років тому поїхали до Туреччини на заробітки, згодом опинилися у Сирії. Чоловіка вбили, жінка і діти потрапила в табір.

Раніше ТСН показувала, як в закритому сирійському таборі живуть родини терористів ІДІЛ. Серед них і десятки українок з дітьми. Кожна потрапила туди за різних обставин, але чи не усі бажали повернутися із неволі додому, до України. За рік дипломати і спецслужби звільнили перших двох жінок із дітьми.

Читайте також: