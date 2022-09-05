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Розвідники показали, як виявили і знищили БТР-80 окупантів: відео

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2049
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Розвідники показали, як виявили і знищили БТР-80 окупантів: відео

Розвідники знищили БТР-80 окупантів, скриншот з відео

Окупанти раптово втратили свій БТР-80.

Розвідники 73-го морського центру Сил спеціальних операцій України виявили і знищили бронетранспортер окупантів.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На оприлюдненому відео помітно, як українські бійці розшукали ворожий БТР-80, завдали по ньому удару, після чого бронетранспортер окупантів спалахнув.

Нагадаємо, раніше українські артилеристи показали, як знищили російську гармату "Гіацинт" та вантажівку з боєкомплектом.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2049
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