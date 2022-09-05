Розвідники показали, як виявили і знищили БТР-80 окупантів: відео

Окупанти раптово втратили свій БТР-80.
Розвідники 73-го морського центру Сил спеціальних операцій України виявили і знищили бронетранспортер окупантів.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
На оприлюдненому відео помітно, як українські бійці розшукали ворожий БТР-80, завдали по ньому удару, після чого бронетранспортер окупантів спалахнув.
Нагадаємо, раніше українські артилеристи показали, як знищили російську гармату "Гіацинт" та вантажівку з боєкомплектом.
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