Розвідники провели нетипову операцію "ГУР-КІТ" на острові Зміїний: милі фото

Бійці евакуювали з острова 15 котів. Згодом охочі зможуть прихистити тварин.
Українські розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний. У межах операції "ГУР-КІТ" бійці "Спецпідрозділу Тимура" вивезли 15 котів на "велику землю".
Про це повідомили в ГУР Міноборони України.
"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на "велику землю", – йдеться в заяві розвідки.
Розвідники турботливо привезли котиків до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус".
Після адаптації врятованих котів кожен охочий зможе прихистити одного з них та оформити опіку у притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією.
У ГУР також закликали небайдужих підтримати діяльність притулку "Сіріус" у зимовий період.
Нагадаємо, влітку представники ГУР передали до Київського зоопарку двох совенят, яких врятували українські військові на Харківщині.
Читайте також: