Розвідники провели нетипову операцію "ГУР-КІТ" на острові Зміїний: милі фото

Українські розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний. У межах операції "ГУР-КІТ" бійці "Спецпідрозділу Тимура" вивезли 15 котів на "велику землю".

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на "велику землю", – йдеться в заяві розвідки.

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Розвідники турботливо привезли котиків до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус".

Після адаптації врятованих котів кожен охочий зможе прихистити одного з них та оформити опіку у притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією.

У ГУР також закликали небайдужих підтримати діяльність притулку "Сіріус" у зимовий період.

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Бійці ГУР евакуювали котів з острова Зміїний / Фото: ГУР Міноборони України

Нагадаємо, влітку представники ГУР передали до Київського зоопарку двох совенят, яких врятували українські військові на Харківщині.

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