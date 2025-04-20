Розвідник випадково знайшов на війні батька: вони не бачилися від 1997 року

Розвідник Третьої окремої штурмової бригади Яніс Терещенко / Скриншот «Армія TV»

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Український військовослужбовець Яніс Терещенко, який під час триденної відпустки з дружиною і 6-річним сином у Венеції врятував життя молодому чоловіку, поділився щемною історією, як випадково знайшов на війні свого батька, якого не бачив 28 років.

Про це Терещенко розповів в інтерв’ю «Армія TV».

«Ця історія не пов’язана з всім відомим розголосом (випадок у Венеції — Ред.) У мене є друг військовий, він просто в якийсь день пише мені: „Друже, нагадай своє прізвище і по-батькові“. І він згадав, як його побратим в минулому підрозділі колись розповідав, що він в 1990-х жив в Кривому Розі, в нього є син і його звати Яніс», — зазначив військовий.

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Разом із побратимом Яніс зіставив всю інформацію, зокрема дати народження, та інші факти з життя.

«Виявилося, що так, це дійсно мій батько. Дуже щемлива історія вийшла», — підсумував розвідник Третьої окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що Яніс Терещенко під час відпустки у Венеції врятував життя молодому чоловікові, який стікав кров’ю після ножового поранення. Якби не його навички з тактичної медицини, перехожий стік би кров’ю.

Українця відзначив мер міста Венеція Луїджі Бруньяро, який запросив його до адміністративного палацу Ка’ Фарсетті та вручив нагороду за героїчний вчинок.

Дата публікації 13:40, 13.03.25 Кількість переглядів 88 Ексклюзивне інтерв'ю з героєм, який врятував підлітка у Венеції