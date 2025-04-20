ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5429
Час на прочитання
1 хв

Розвідник випадково знайшов на війні батька: вони не бачилися від 1997 року

Яніс Терещенко, військовий, що врятував життя пораненому у Венеції, поділився щемливою історією.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Розвідник Третьої окремої штурмової бригади Яніс Терещенко / Скриншот "Армія TV"

Розвідник Третьої окремої штурмової бригади Яніс Терещенко / Скриншот «Армія TV»

Український військовослужбовець Яніс Терещенко, який під час триденної відпустки з дружиною і 6-річним сином у Венеції врятував життя молодому чоловіку, поділився щемною історією, як випадково знайшов на війні свого батька, якого не бачив 28 років.

Про це Терещенко розповів в інтерв’ю «Армія TV».

«Ця історія не пов’язана з всім відомим розголосом (випадок у Венеції — Ред.) У мене є друг військовий, він просто в якийсь день пише мені: „Друже, нагадай своє прізвище і по-батькові“. І він згадав, як його побратим в минулому підрозділі колись розповідав, що він в 1990-х жив в Кривому Розі, в нього є син і його звати Яніс», — зазначив військовий.

Разом із побратимом Яніс зіставив всю інформацію, зокрема дати народження, та інші факти з життя.

«Виявилося, що так, це дійсно мій батько. Дуже щемлива історія вийшла», — підсумував розвідник Третьої окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що Яніс Терещенко під час відпустки у Венеції врятував життя молодому чоловікові, який стікав кров’ю після ножового поранення. Якби не його навички з тактичної медицини, перехожий стік би кров’ю.

Українця відзначив мер міста Венеція Луїджі Бруньяро, який запросив його до адміністративного палацу Ка’ Фарсетті та вручив нагороду за героїчний вчинок.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
5429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie