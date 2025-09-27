Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно звернувся до Угорщини щодо інциденту на кордоні, пов’язаного із вторгненням невідомих дронів-розвідників.

Про це він написав в соціальній мережі Х.

Глава МЗС опублікував точний маршрут польоту БПЛА, наголосивши, що українські Збройні сили зібрали всі необхідні докази і очікують офіційних пояснень від Будапешта.

Маршрут дронів / © Facebook Андрія Сибіги

«Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо від Угорщини пояснень щодо того, що цей об’єкт робив у нашому повітряному просторі», — написав Сибіга.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходження у повітряний простір країни дронів-розвідників, які можуть бути угорськими БпЛА.

За словами українського лідера, ці безпілотники, ймовірно, здійснювали шпигунство за українськими прикордонними промисловими об’єктами. Таким чином, українська влада розглядає ці польоти як спробу розвідки та порушення суверенітету.