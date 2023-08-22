Розвиток ветеранського бізнесу та спрощення отримання статусу УБД: що зміниться для військових

В Україні сьогодні налічується близько 1 мільйона учасників бойових дій.

У Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема, держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу.

Про це представники влади розповіли у межах своїх виступах на VI Міжнародному ветеранському форумі, повідомляє УНІАН.

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Так, голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що незабаром парламентом планується розглянути законопроєкти, спрямовані на:

надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які беруться до роботи після звільнення з військової служби;

спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій;

запровадження Єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниці України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, влада працює над наданням можливості пріоритетного вступу до вищих навчальних закладів та позаконкурсного вступу до закладів профтехосвіти. Також держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу, розширюючи грантову підтримку.

"У нас вже існує програма безповоротних грантів "ЄРобота". У цій програмі є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу", – додав Шмигаль.

Крім того, по всій Україні має бути створено мережу сучасних реабілітаційних центрів, які надаватимуть військовослужбовцям комплексну допомогу. Йдеться не лише про фізичну реабілітацію, а й про подолання посттравматичного стресового розладу.

Своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що за 9,5 років війни Росії проти України, в нашій країні вже близько мільйона УБД. Загальновідомою є проблема черг, паперів та бюрократії, тож, очікується, що невдовзі ці процеси будуть зацифровані.

"Ми усі знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях і будуть зміни", – підсумував Рєзніков.

Раніше підполковник Збройних Сил України, народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик заявив, що треба кардинально переглянути ветеранські пільги, збільшивши фінансування на санаторно-курортну та психологічну реабілітацію військових. Річ у тім, що на реабілітацію військових у 2021 році було виділено по 400 грн на одну людину. На думку депутата, це є неадекватною цифрою.

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