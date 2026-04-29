"Розвод" на кордоні: жінка розповіла, як українок заманюють до жахливої пастки

Кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нова схема обману активно працює на кордоні. Примітно, що жертвами стають саме жінки, до чоловіків у машинах шархраї принципово не підходять.

Про це розповіла українка Інеса на своїй сторінці в Instagram.

«Розвод» на кордоні: як не стати жертвою злочинців

Авторка допису попередила, що цинічні шахраї шукають жертв у вигляді дівчат, які їдуть на гарній машині.

«Якщо з чоловіком — схема не була помічена. І підходять або бабусічка така, знаєте, одуванчик, мама з діточками-янголятками, вагітні. І кажуть: „Будь ласка, така черга. Щоб ми на спеці не стояли. Чи можна переїхати кордон з вами? У нас з документами все нормально“. Наші україночки — їм шкода вагітну або маму з дітками», — зазначила Інеса.

Однак справжня небезпека чекає вже за кордоном. Пасажири домовлялися проїхати до однієї точки, але раптово просять зупинитися посеред поля. Мовляв, стало погано, їх зараз знудить.

«І в цьому полі вже підключаються спільники, які чистять машину, забирають гроші. У мене подружка працює в суді, вона каже, що були такі випадки, що били», — зазначила Інесса.

Українка наголошує: такі пасажирки можуть перевезоти заборонені речовини — або в собі, або в речах.

«Якщо ці наркотики прикордонники знайдуть у вас в машині, дівчата, вам буде триндець! Хтось підходиь і просить підвезти — одразу має бути беззаперечне „НІ“. Де чоловіки, вони не підходять. Тільки одинокі дівчата. І дівчата від своєї доброти дуже сильно страждають. Тому ніколи нікого не підбирайте», — завершила Інесса.

Реакція Мережі

Користувачі Мережі почали ділитися власними історіями на підтримку слів Інеси. Зокрема, дівчина погодилася підвезти жінок, які, як виявилося, перевозили сигарети. На щастя, ситуацію зупинив прикордонник, аби українка не постраждала.перевозили в сумках сигарети. Інші коментарі під відео:

Так дивилась ваше відео, ніби я за кордон на хорошій машині зібралась їхати. Але це корисна інформація

Це жесть

Літаю з Кракова кожні два тижні, постійно прошуся в машину на кордоні — бо реально в мене літак…

Дякую Вам велике за це відео

Я б із задоволенням допомогла, але я російськомовна…

Вже від другої блогерки чую цю історію — трохи різні версії, але суть одна

Я колись теж просилась — реально була складна ситуація, і люди допомогли

Постійно перевожу тих, хто просить

Дякую за корисну інформацію

Я попалась на таке і мала проблеми

Золоте правило — на кордоні нікого не брати в машин

