РПГ, який не стріляє, та оператор, якому треба "Оскара": тіктокери Кадирова записали новий екшн (відео)

Після боїв зі світлофорами, гаражами, кущами та повітрям вони записали свіженьке "оскароносне" кіно і знову зі стріляниною, музикою і диким воланням.

Відео виклали в Мережі.

Режисура виявилася слабенькою - нічого нового глядач не побачив. Кадирівці влаштували стрілянину на відкритому просторі, ніде не ховаючись, що свідчить про те, що "інша сторона" не відповідала, мабуть, тому, що її не було.

Тіктокери гатили з автоматів у невідомому напрямку через дерев'яний паркан, а деякі паралельно однією рукою ще й встигали знімати це дійство на телефон. Родзинкою став вояка з РПГ, який залетів у кадр, прицілився... не вистрілив, і так само оперативно зник.

Треба віддати належне сміливості "оператора". Він знімав усе це "лицедійство", не ховаючись від куль, впевнено стоячи на своїх двох.

Традиційно тікток-перформанс супроводжує музичний супровід, який додає кумедності цій клоунаді.

"Как орлы мы гордо взлетаем", - співається в пісні.

Так і є, зі словами пісні не поспориш - "орли Кадирова" вчергове взлетіли в рейтингу ганьби і недолугості.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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