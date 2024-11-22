"Рубіж" чи "Орешнік": український чиновник назвав FT ракету, якою вдарила РФ по Дніпру

Зранку 21 листопада армія Росії вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубеж", а не "Орешніком".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Автори британського видання наголошують, що напередодні диктатор РФ Володимир Путін заявив, що його армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету "Орешнік" для ураження заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним об'єктом Радянського Союзу. Нібито приводом для атаки став дозвіл ЗСУ використовувати передові західні озброєння по цілях у Росії.

"Однак високопоставлений український військовий чиновник сказав Financial Times, що це була ракета РС-26 "Рубіж", яка має радіус дії до 6000 кілометрів", - пише FT.

Зазначається, Україна нібито вперше завдала удару по Росії з використанням американських ракет великої дальності Atacms 19 листопада, повідомляють джерела, знайомі з питанням. Міністерство оборони Росії підтвердило атаку на свою територію, заявивши, що нібито системи російської ППО збили п'ять із шести Atacms над Брянською областю.