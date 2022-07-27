Рубіжне окуповане понад 2 місяці: на вулицях лежать купи сміття і згорілих авто, а у дворах - сотні могил

Рубіжне загарбники повністю було захопили понад 2,5 місяця тому, але центральна та північна частини перебуває під окупацією вже майже чотири місяці. Втім, у місті досі відсутні комунікації, попри гучні заяви нової "влади" швидко все налагодити.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До слова, такі ж обіцянки лунають і в Лисичанську та Сєвєродонецьку. За словами Гайдая, росіяни не можуть організувати навіть вивезення сміття, яке накопичилося у дворах ще від весни. "У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст", - додав він.

Тим часом в Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання: вилучили рештки 10 жителів міста. Втім, сотні рубіжан досі залишаються похованими поблизу власних домівок. Гайдай каже, що лише офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб.

"Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. Були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої. Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція: близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього", - зауважив керівник Луганщини.

Нагадаємо, якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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