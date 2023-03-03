“Рублі були завжди!”: відвідувачка готелю влаштувала в Одесі скандал через мову (відео)

Російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні “рублями” та докоряючи персоналу тим, що вони розмовляють українською мовою. Вона запевняла, що в Україні “рублі були завжди”, а українська мова — “немодна”.

Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, обираючи сніданок у готелі, російськомовна жінка вперто називає ціни в рублях. На зауваження співробітниці закладу, що в Україні “не рублі, а гривні”, вона самовпевнено заявила, що “рублі і гривні – це ж одне й те саме”.

Коли ж з нею знову не погодилися, клієнтка висловила припущення, що працівниця готелю приїжджа, оскільки говорить українською мовою, а “одесити завжди розмовляли російською”.

Дізнавшись, що в закладі працюють місцеві, жінка несподівано звинуватила працівниць готелю: “Дівчатка! Ну що ви, перевзулися? Соромно! І що ви, з пацанами так от зустрічаєтеся і кажете: “Я хочу тебе”? Ну це ж колгосп”.

Після того, як відео цього скандального спілкування поширилося в Мережі, та ж таки клієнтка перепросила за свою поведінку і намагалася донести свою позицію “немодною” українською мовою.

Нагадаємо, раніше в Одесі в одному із закладів харчування відвідувачку відмовилися обслуговувати української мовою.

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