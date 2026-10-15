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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Руда красуня потрапила в об’єктив у Чорнобильській зоні: що розповіли про хижачку (фото)

У заповіднику пояснили, що восени життя лисиць змінюється, адже попереду — зимові морози.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Лисиця в Чорнобильській зоні

Лисиця в Чорнобильській зоні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили лисицю. Фахівці також розповіли, як ці тварини готуються до зимових холодів.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Осінь для лисиць — період підготовки до холодів. У цей час їхнє хутро поступово густішає, забезпечуючи кращий захист від морозів. Не менш важливий і пухнастий хвіст, який допомагає тваринам утримувати рівновагу під час руху та зігріватися, коли вони відпочивають.

Зміна сезону не зупиняє і полювання. Лисиці продовжують шукати здобич серед трави, орієнтуючись навіть на ледь помітні звуки. Найчастіше їхньою поживою стають миші та полівки, проте восени раціон доповнюють й інші доступні джерела їжі.

У пошуках здобичі хижаки пересуваються звичними маршрутами, обстежують свою територію та перевіряють місця, де можна поживитися.

Як пояснили у заповіднику, найбільшу активність лисиці проявляють після заходу сонця та в нічний час. Утім, іноді цих тварин можна зустріти й удень, хоча це трапляється значно рідше.

Лисиця в Чорнобильській зоні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лисиця в Чорнобильській зоні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильська зона — останні новини

Нагадаємо, раніше науковці Чорнобильського заповідника дослідили іхтіофауну річок Прип’ять та Уж. Серед виявлених видів — занесені до Червоної книги.

Також нещадавно у Чорнобильській зоні зафіксували незвичайну мешканку — ксилокопу. Це одна з найбільших бджіл Європи, яка в Україні належить до вразливих видів.

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