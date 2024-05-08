"Руденька симпатюля": у зоопарку Рівного показали теличку екзотичної породи корів (фото)

У родині кучерявих гайлендських корів у зоопарку Рівного – поповнення.

У Рівненському зоопарку показали поповнення – у звіринці підростає маленька теличка Аліса незвичної шотландської породи корів "гайленд".

"Руденька симпатюля народилась на початку квітня, і ще п'є мамине молоко. Вона активно пізнає світ, цікавиться усім, що є у вольєрі (годівницями, чухалкою, рослинами), та не дає сумувати своїм кучерявим родичам", – йдеться в повідомленні зоопарку.

Фото: Рівненський зоопарк

Шотландська або гайлендська порода корів має доволі екзотичний вигляд – довгі роги і довгу хвилясту шерсть, переважно світло-коричневого або рудого кольору.

"Гайлендів" часто можна побачити в історичних фільмах про середньовічну Британію. Також цю породу показують і в зоопарках поруч з іншими екзотичними тваринами.

Теличка з Рівненського зоопарку разом зі своєю мамою

У королівської родини Британії є власне стадо гайлендської породи розміром близько 100 голів на пасовищах у замку Балморал.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму сталася пожежа у приватному зоопарку – загинули 200 тварин.

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