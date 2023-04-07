Рух автотранспорту об'їзною дорогою Житомира перекритий: що сталося

У п'ятницю, 7 квітня, на автодорозі Київ - Чоп, поблизу села Вереси Житомирської області, сталася аварія. Рух транспорту об'їзною дорогою Житомира в обох напрямках перекритий.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.

Наголошується, що рух транспортних засобів організовано через місто Житомир.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталась на автодорозі Київ -Чоп (об'їзна дорога Житомира), поблизу села Вереси, Житомирської області, рух транспорту в обох напрямках перекритий", - йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції не повідомили деталей ДТП. Втім, відомо, що потерпілих немає.

Наголошується, що патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, напередодні Румунія тимчасово припинила оформлення вантажівок через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. Прикордонники також не пропускають легкові авто. Через снігові замети румунська дорожня поліція заборонила проїзд легкових автомобілів з КПП "Дяківці" та "Красноїльськ", які їдуть у напрямку Сучави та Сірету.

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