Рух дорогою заблокований: на Прикарпатті стався сніговий зсув

Перекрита дорога Розтоки-Великий Рожин.

В Івано-Франківській області стався сніговий зсув: заблокований рух на дорозі.

Про цео повідомила у Facebook пресслужба державного підприємства "Дороги Прикарпаття".

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Зазначається, що інцидентс стався у Косівському районі. Сніг перекрив дорогу місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

"Перед селом Великий Рожин відбулося зміщення скального ґрунту на проїзну частину. Туди вже направлено техніку для ліквідації зсуву. Сніговий покрив на території Івано-Франківської області досягав 15-20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки", - йдеться у повідомленні.

Сноптики попереджають про погіршення погодних умов. На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Як повідомлялося, Львів 12-13 грудня засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками та запевняють, що комунальники роблять все можливе, щоб прочистити тротуари та дороги. Синоптики повідомляють, що снігопад у Львові та області припинеться вже у вівторок, 14 грудня.

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