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Рух легковиків через пункт пропуску "Краківець" відновлюється: коли запрацює

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Рух легковиків через пункт пропуску "Краківець" відновлюється: коли запрацює

Фото: Державна прикордонна служба України

Через пункт пропуску "Корчова-Краківець" буде відновлено пропуск легкових автомобілів.

Від понеділка, 1 серпня, пункт пропуску "Корчова-Краківець" Львівської області буде відновлено пропуск легкових автомобілів на виїзд до Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.  

"Від 8:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Просимо громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Зараз завершуються роботи по облаштуванню павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею закрили пункт пропуску для легковиків.

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