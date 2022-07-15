Рух легковиків на виїзд через "Краківець" призупинять на 10 днів: чому і коли відновлять пропуск авто

На наступному тижні тимчасово буде призупинений рух легкових автомобілів на виїзд через пункт пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Відповідно до інформації українських прикордонників, пункт пропуску не працюватиме від 8-ї години ранку 18 липня.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"Від 08:00 18 липня 2022 року в пункті пропуску "Краківець" розпочнуться роботи щодо дооблаштування пункту в рамках проєкту "Відкриті кордони". У зв’язку з цим буде тимчасово зупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Роботи триватимуть до 10 днів", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Наголошують, що пропуск легкових автомобілів на в’їзд через "Краківець" здійснюватиметься.

Як повідомляли раніше, за минулу добу, 14 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 79 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів. Це на 4 тисячі осіб більше, аніж повернулося з-за кордону.

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