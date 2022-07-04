Рух на ділянці Полтава-Миргород відновлено: перелік потягів, які затримуються

Рух потягів на ділянці Полтава-Миргород відновлено.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Так, потяги на цьому напрямку прямують із затримками:
- №722 Київ — Харків наразі прямує із затримкою 4 год 13 хв.;
- №725 Харків — Київ — орієнтовний час затримки 4 год 40 хв.;
- №22 Львів — Харків — орієнтовний час затримки 5 год.;
- №150 Чернівці — Полтава — орієнтовний час затримки 6 год.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" з технічних причин змінила маршрут курсування деяких потягів. Час у дорозі збільшився приблизно на 5 годин. Залізничний перевізник також у зв'язку з цим організував підвезення всіх пасажирів електричками та автобусами зі станцій Миргород і Полтава-Київська, а також оперативні пересадки на поїзд №150 до Полтави та потяг №22 до Харкова зі станції Ромодан.
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