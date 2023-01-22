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Рух переправою біля Чернігова припинили через 2,5 години після відкриття: сталася надзвичайна ситуація

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Рух переправою біля Чернігова припинили через 2,5 години після відкриття: сталася надзвичайна ситуація

Фото: pixabay.com

Час відновлення руху транспорту поки що не відомий.

У неділю, 22 січня, після 14.00 було відкрито проїзд для транспорту понтонною переправою через річку Десна поблизу Чернігова. Однак, вже через 2,5 години рух знову було припинено.

У Чернігівській ОВА, повідомили, що близько 16:40 сталася надзвичайна ситуація.

“Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий. Про відновлення проїзду буде повідомлено додатково”, - йдеться у повідомленні.

Про обставини та причини надзвичайної ситуації офіційно не повідомляється. За попередньою інформацією, яку оприлюднюють місцеві Telegram-канали, йдеться про ДТП, яка трапилася на переправі.

В Чернігівській ОВА поінформували, що об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом - дорогою Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Окупанти атакували область балістичною ракетою "Іскандер".

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Дата публікації
Перегляди
12к
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