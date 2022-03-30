Рух приміських поїздів у сполученні Львів – Трускавець та Львів – Чоп відновили

Рух приміських поїздів у сполученні Львів – Трускавець та Львів – Чоп відновили

Зазнає змін і розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням Івано-Франківськ – Рахів та Коломия – Ворохта.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці" для покращення обслуговування пасажирів відновлюється рух приміських поїздів у сполученні Львів – Трускавець та Львів – Лавочне – Чоп.

Крім того, зазнають змін розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням Івано-Франківськ – Рахів та Коломия – Ворохта.

Починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6011 Львів – Трускавець вирушатиме зі Львова о 14:00 та прибуватиме в Трускавець о16:41;

з указаної дати поїзд № 6012 Трускавець – Львів вирушатиме з Трускавця о 16:51 та прибуватиме до Львова о 19:36;

поїзд № 6189/6507 Львів – Лавочне – Чоп вирушатиме зі Львова о 13:30, Лавочне 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибуття в Чоп о 22:12.

Починаючи з 2 квітня цього року, поїзд № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів вирушатиме зі ст. Чоп о 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочне 10:56-10:57, прибуття у Львів о 14:26.

Крім того, починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6404/6403 курсуватиме лише до ст. Ворохта, вирушатиме з Івано-Франківська о 08:20 та прибуватиме на кінцеву станцію об 11:07;

поїзд № 6404/6403 курсуватиме за маршрутом Ворохта – Iвано-Франкiвськ, вирушатиме з Ворохти о 16:42 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:22.

Своєю чергою маршрут поїзда № 6441/6442 Коломия – Ворохта буде продовжено до ст. Рахiв та зворотно.

Із 1 квітня поїзд № 6441 вирушатиме з Коломиї о 08:15 та прибуватиме в Рахів о 12:35;

поїзд № 6442 вирушатиме з Рахова о 15:30 та прибуватиме в Коломию о 19:35.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує вивозити мирних мешканців зі східних регіонів країни, які потерпають від окупантів країни-агресорки Росії.

Графік потягів для евакуації з Луганської області на 30 березня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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